Защитник «Локомотива» Погостнов рассказал о влиянии Дзюбы на команду
Защитник «Локомотива» Егор Погостнов рассказал о влиянии на московскую команду форварда Артема Дзюбы.
«Дзюба — это тот человек, который в нужный момент может сказать тебе слова, которые ты хочешь услышать. А если даже не хочешь услышать, все равно должен их принять, потому что он всегда говорит по факту и по делу», — цитирует Погостонова «Известия».
34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» в феврале этого года. В текущем сезоне он провел по одному матчу в РПЛ и Кубке России, не отметившись результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
3
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Роман Акбашев
Ростов
|1
|0
|1
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