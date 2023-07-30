Защитник «Локомотива» Погостнов рассказал о влиянии Дзюбы на команду

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов рассказал о влиянии на московскую команду форварда Артема Дзюбы.

«Дзюба — это тот человек, который в нужный момент может сказать тебе слова, которые ты хочешь услышать. А если даже не хочешь услышать, все равно должен их принять, потому что он всегда говорит по факту и по делу», — цитирует Погостонова «Известия».

34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» в феврале этого года. В текущем сезоне он провел по одному матчу в РПЛ и Кубке России, не отметившись результативными действиями.