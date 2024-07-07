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Тикнизян о летних сборах: «Тяжело, даже когда три дня не видишь жену и ребенка»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о летних сборах железнодорожников.

— Каково на сборах без семьи?

— Летние сборы короткие. Плюс нас еще отпускают через 3-4 дня. Нет большой паузы между тем, как мы видимся. Тяжело, даже когда три дня не видишь жену и ребенка, но справляемся.

6 июля железнодорожники разгромили «Балтику» со счетом 4:1 в товарищеском матче. В следующем контрольном поединке команда Михаила Галактионова встретится с «Партизаном» 10 июля.

Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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