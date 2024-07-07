Тикнизян о летних сборах: «Тяжело, даже когда три дня не видишь жену и ребенка»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о летних сборах железнодорожников.

— Каково на сборах без семьи?

— Летние сборы короткие. Плюс нас еще отпускают через 3-4 дня. Нет большой паузы между тем, как мы видимся. Тяжело, даже когда три дня не видишь жену и ребенка, но справляемся.

6 июля железнодорожники разгромили «Балтику» со счетом 4:1 в товарищеском матче. В следующем контрольном поединке команда Михаила Галактионова встретится с «Партизаном» 10 июля.