«Локомотив» разгромил «Балтику», Радиковский оформил дубль
«Локомотив» в товарищеском матче на своем поле разгромил «Балтику» — 4:1.
Дубль за железнодорожников оформил Дмитрий Радиковский. 19-летний форвард отличился на 82-й и 88-й минутах. Еще по голу забили Владислав Сарвели (43-я) и Александр Сильянов (77-я).
Единственный гол калининградцев с пенальти забил Сергей Пряхин (37-я).
Товарищеский матч
«Локомотив» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 4:1 (1:1)
Голы: Пряхин, 37 — с пенальти (0:1). Сарвели, 43 (1:1). Сильянов, 77 (2:1). Радиковский, 82 (3:1). Радиковский, 88 (4:1).
«Локомотив»: Лантратов (Митрюшкин, 46), Ненахов, Самошников, Ньямси (Сильянов, 60), Фассон, Баринов (Раков, 75), Тикнизян (Радиковский, 75), Раков (Пиняев, 46), Батраков (Тимофеев, 60), Воробьев (Годяев, 75), Сарвели (Карпукас, 46).
6 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».
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|И
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|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
|0
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
|0
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|0-0
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7
|Ростов
|0
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -