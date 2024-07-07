Тикнизян об изменениях в «Локомотиве»: «Нет апатии, только работа через пот и слезы»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал изменения в составе железнодорожников.

— Команда сильно изменилась. Говорят, что этот состав на 8-е место максимум.

— Мы все это видим, иногда читаем СМИ, наблюдаем реакцию болельщиков. Но ситуация такова, что мы все в одной лодке. У нас только одна возможность — только работать. У нас хорошая боевитая команда. При должном отношении и дисциплине можно добиться хороших результатов. Нет апатии, только работа через пот, слезы.

В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Худяков.