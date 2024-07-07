Тикнизян об изменениях в «Локомотиве»: «Нет апатии, только работа через пот и слезы»
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал изменения в составе железнодорожников.
— Команда сильно изменилась. Говорят, что этот состав на 8-е место максимум.
— Мы все это видим, иногда читаем СМИ, наблюдаем реакцию болельщиков. Но ситуация такова, что мы все в одной лодке. У нас только одна возможность — только работать. У нас хорошая боевитая команда. При должном отношении и дисциплине можно добиться хороших результатов. Нет апатии, только работа через пот, слезы.
В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Худяков.
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|В
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|Зенит
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|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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