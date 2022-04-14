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Тикнизян дисквалифицирован на два матча за удаление во встрече с «Ростовом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Наир Тикнизян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян дисквалифицирован на два матча Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На заседании присутствовал юрист клуба, Тикнизян объяснил эпизод. Мы приняли решение дисквалифицировать Тикнизяна на 2 матча чемпионата России», — сказал Григорьянц.

Напомним, что Тикнизян получил прямую красную карточку во встрече 24-го тура РПЛ с «Ростовом». Защитник шипами наступил на ногу полузащитника ростовской команды Даниила Глебова.

Наяир Тикнизян
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Данил Глебов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
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 - : -
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Сочи – Локомотив
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