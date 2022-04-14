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Агент Глебова заявил об интересе «Зенита», «Динамо» и ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

«Данилом интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Со мной многие выходили на связь», — приводит слова Банатина Sport24.

Глебов с января 2019 года выступает за «Ростов». До перехода он играл в «Анжи», в молодежных командах «Томь» и «Локомотив».

Контракт полузащитника с ростовским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость 22-летнего игрока в четыре миллиона евро.

В сезоне РПЛ-2021/22 Глебов сыграл 24 матча за «Ростов», забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 24 матчах. Следующая игра"Ростова" пройдет 17 апреля на выезде против тульского «Арсенала». Начало — в 14:00 по московсокому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-14-agent-glebova-danilom-interesuyutsya-zenit-dinamo-i-tsska
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Данил Глебов
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
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