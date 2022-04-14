Агент Глебова заявил об интересе «Зенита», «Динамо» и ЦСКА

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

«Данилом интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Со мной многие выходили на связь», — приводит слова Банатина Sport24.

Глебов с января 2019 года выступает за «Ростов». До перехода он играл в «Анжи», в молодежных командах «Томь» и «Локомотив».

Контракт полузащитника с ростовским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость 22-летнего игрока в четыре миллиона евро.

В сезоне РПЛ-2021/22 Глебов сыграл 24 матча за «Ростов», забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 24 матчах. Следующая игра"Ростова" пройдет 17 апреля на выезде против тульского «Арсенала». Начало — в 14:00 по московсокому времени.