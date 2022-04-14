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Агент Сафонов: «Адекватная цена Сафонова, учитывая его возраст, примерно 20 миллионов евро»

Агент Сафонов назвал адекватную цену трансфера вратаря Сафонова в «Зенит»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Зенит».

«Я так понимаю, что «Зенит» не будет продлевать Кержакова и Крицюка, поэтому нужен новый вратарь, — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем». — Есть Одоевский, но он молодой. Как Худякова, его под поезд бросать? Выдержит? «Локомотив» много очков теряет из-за того, что у них играет молодой вратарь».

Агент ответил на вопрос о том, нужен ли переход в петербургский клуб самому вратарю.

«Я думаю, если Галицкий захочет, то переход может состояться. Но, с другой стороны, Матвей заявлял, что не хочет нигде в России играть, кроме «Краснодара». Адекватная цена Сафонова, учитывая его возраст, примерно 20 миллионов евро», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» запросил у «Зенита» 40 миллионов евро за переход Сафонова.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин пропустил 20 мячей в 21 матче за «Краснодар».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-safonov-nazval-adekvatnuyu-tsenu-transfera-vratarya-safonova-v-zenit
Матвей Сафонов
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