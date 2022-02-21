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«Не люблю легких путей». Мампасси — о том, почему решился на переезд с Украины в Россию

Новичок «Локомотива» Мампасси рассказал, почему решился на переезд с Украины в Россию
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Марк Мампасси.
Фото ФК «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси рассказал о том, почему решился на переезд с Украины в Россию.

— Почему ты решился на переезд с Украины в Россию? Ты же понимал, какая будет реакция.

— Не люблю легких путей. Чем сложнее, тем интереснее. Понимал, что будет критика. Но если тренер «Шахтера» не видел меня в составе, я решил попробовать зайти с другой стороны.

— Расскажи о реакции, которую ты получил после трансфера.

— Было три волны. Первая, когда появились слухи про «Спартак»: меня все начали критиковать. Потом, когда появилась новость, что я подписал предварительный контракт с «Локомотивом». И уже после официального объявления. Весело было...

Особенно неприятно в первый раз. Тогда СМИ написали, что я чуть ли уже не перешел в «Спартак». А я знал, что это все неправда, но в комментариях меня вовсю поливали. Так что когда произошел переход в «Локо», я уже спокойнее отреагировал. Мама очень переживала, не понимала, как люди могут такое писать. Говорил ей: «Не читай ты это, уже все произошло».

Я могу понять людей, они же не знают всей ситуации. Пишут свое мнение. Все это стимулирует меня доказать всем, что я сделал правильный выбор.

17 декабря «Локомотив» объявил о подписании контракта с Мампасси. Соглашение с 18-летним защитником рассчитано на пять лет.

Полное интервью с Мампасси читайте на сайте «СЭ»

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Марк Мампасси
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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