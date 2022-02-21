Мампасси рассказал о смене гражданства при переходе в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси рассказал о смене гражданства при переходе в московский клуб.

— Как только ты перешел в «Локо», все сразу написали, что получишь российский паспорт. Это было требование при переходе?

— Такого требования не было. Все касалось спортивных вопросов. После всех доводов я был заинтересован в переходе, хотел играть за «Локомотив».

— А из-за чего есть такая возможность?

— Видел, где-то писали, что меня могут дисквалифицировать из-за смены спортивного гражданства. Если бы в этом были хоть какие-то сомнительные моменты, я бы не пошел на это. Уверен, что никаких проблем не будет.

— То есть российский паспорт делается?

— Я этим не занимаюсь.

17 декабря «Локомотив» объявил о подписании контракта с Мампасси. Соглашение с 18-летним защитником рассчитано на пять лет.

Полное интервью с Мампасси читайте на сайте «СЭ»