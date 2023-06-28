Ненахов о сборах: «Прошлых летом таких нагрузок не было»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о тренировках перед сезоном-2023/23.

«Не лазил по деревьям и не смотрел тренировки других ребят. Хотя это приятно, что ребята приходят. Выходим к ним, фотографируемся, автографы даем. Все нормально. 14 дней отдохнули, у некоторых команд было чуть больше времени. Нужно было пораньше собраться, чтобы было меньше травм. Все нормально, на дворе лето. Можно и в Москве провести сборы.

Первая неделя жесткая, набираем нагрузку. С поля выползали, но все нормально. Прошлым летом не было таких нагрузок. Тогда вообще не было нагрузок. Сейчас большая работа на физику, чтобы был плацдарм в новом сезоне. Не хотим ничего загадывать", — сказал Ненахов.

22 июля «Локо» сыграет с «Рубином» в 1-м туре РПЛ.