Ненахов о сборах: «Прошлых летом таких нагрузок не было»
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о тренировках перед сезоном-2023/23.
«Не лазил по деревьям и не смотрел тренировки других ребят. Хотя это приятно, что ребята приходят. Выходим к ним, фотографируемся, автографы даем. Все нормально. 14 дней отдохнули, у некоторых команд было чуть больше времени. Нужно было пораньше собраться, чтобы было меньше травм. Все нормально, на дворе лето. Можно и в Москве провести сборы.
Первая неделя жесткая, набираем нагрузку. С поля выползали, но все нормально. Прошлым летом не было таких нагрузок. Тогда вообще не было нагрузок. Сейчас большая работа на физику, чтобы был плацдарм в новом сезоне. Не хотим ничего загадывать", — сказал Ненахов.
22 июля «Локо» сыграет с «Рубином» в 1-м туре РПЛ.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0
|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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