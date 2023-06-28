В «Фенербахче» заявили об отсутствии проблем с игроками в связи с поездкой на турнир в Россию
Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об участии в предстоящем Кубке PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге.
— Есть ли риск, что кто-то из игроков не приедет в Россию? Например, Джеко негативно высказывался относительно товарищеского матча сборной России и Боснии.
— Ни с одним игроком нет проблем, — сказал Баки «СЭ».
Ранее сообщалось, что нападающий Эдин Джеко и другие легионеры команды из-за политической ситуации не хотят ехать в Россию на Кубок PARI Премьер.
Кубок PARI Премьер пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. За трофей поборются «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».
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2
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0
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|0
|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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