Президент «Урала»: «У нас для Шатова всегда открытый контракт. Если решит заканчивать — это его выбор»
Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем полузащитника Олега Шатова, контракт которого действует до конца июня 2023 года.
«Олег Шатов не присоединился к сборам с командой. Продолжает восстанавливаться, лечиться. Сейчас проходит реабилитацию. Если он ее пройдет и будет готов, то будет начинать сезон вместе с нами.
Для нас у него всегда открытый контракт. Если почувствует, что сможет играть, то придет и скажет: «Все, готов. Буду тренироваться». Если решит заканчивать — тоже его выбор. Олег — наш футболист, воспитанник. Мы всегда его ждем. Считаю, Шатову рано заканчивать. Ему еще играть и играть», — приводит Sport24 слова Иванова.
В сезоне-2022/23 32-летний Шатов принял участие в 5 матчах «Урала» и не отличился результативными действиями.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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