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Президент «Урала»: «У нас для Шатова всегда открытый контракт. Если решит заканчивать — это его выбор»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем полузащитника Олега Шатова, контракт которого действует до конца июня 2023 года.

«Олег Шатов не присоединился к сборам с командой. Продолжает восстанавливаться, лечиться. Сейчас проходит реабилитацию. Если он ее пройдет и будет готов, то будет начинать сезон вместе с нами.
Для нас у него всегда открытый контракт. Если почувствует, что сможет играть, то придет и скажет: «Все, готов. Буду тренироваться». Если решит заканчивать — тоже его выбор. Олег — наш футболист, воспитанник. Мы всегда его ждем. Считаю, Шатову рано заканчивать. Ему еще играть и играть», — приводит Sport24 слова Иванова.

В сезоне-2022/23 32-летний Шатов принял участие в 5 матчах «Урала» и не отличился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-28-prezident-urala-u-nas-dlya-shatova-vsegda-otkrytyy-kontrakt-yesli-reshit-zakanchivat-yego-vybor
Олег Шатов
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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