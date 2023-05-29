Ненахов рад, что Дзюба продолжит карьеру в «Локо»: «Это отлично! Такой игрок всегда нужен команде»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в разговоре с «СЭ» поделился мнением, что такой игрок, как Артем Дзюба, всегда нужен команде.

«Дзюба остается в «Локо»? Это отлично! Супер! Такой игрок всегда нужен команде», — сказал Ненахов «СЭ».

25 мая московский клуб продлил соглашение с Дзюбой до 2024 года.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре сезона-2022/23 железнодорожники сыграют против «Торпедо». Матч состоится 3 июня и начнется в 17.00 (мск).