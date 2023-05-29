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Сегодня, 11:15

Сазонов: «Конечно, у Хвичи есть потенциал стать легендой сборной»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Саба Сазонов в разговоре с «СЭ» рассказал об общении с нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

— Как-то общались с Кварацхелией после того, как он стал чемпионом с «Наполи»?

— Написал в соцсетях Хвиче, он ответил формально скажем спасибо. Там было еще пару сообщений. Обсудили его победы. Скажу, что он молодец. Перейти в сильный чемпионат и в первый же год завоевать титул с «Наполи», который долго не был чемпионом — дорогого стоит. Крутая команда, крутой тренер. Я наблюдал за их игрой и прямо наслаждался.

— Как оценивают в сборной Грузии его выступление?

— Хорошо. Как и любого игрока сборной Грузии. Любой играет хорошо. Сборная Грузии — одна большая семья. Мы все друг за друга счастливы, все общаемся. Вместе разделили эту победу с ним.

— Есть ли у него потенциал стать легендой сборной?

— Конечно. У любого футболиста есть потенциал стать легендой сборной. Тем более у нас молодая сборная. Считаю, что у всех есть эта возможность.

В 42 матчах за «Наполи» Кварацхелия забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.

Хвича Кварацхелия
Сборная Грузии по футболу
Саба Сазонов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 2 : 1
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Ростов – Ахмат
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