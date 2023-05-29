Сазонов: «Конечно, у Хвичи есть потенциал стать легендой сборной»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов в разговоре с «СЭ» рассказал об общении с нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

— Как-то общались с Кварацхелией после того, как он стал чемпионом с «Наполи»?

— Написал в соцсетях Хвиче, он ответил формально скажем спасибо. Там было еще пару сообщений. Обсудили его победы. Скажу, что он молодец. Перейти в сильный чемпионат и в первый же год завоевать титул с «Наполи», который долго не был чемпионом — дорогого стоит. Крутая команда, крутой тренер. Я наблюдал за их игрой и прямо наслаждался.

— Как оценивают в сборной Грузии его выступление?

— Хорошо. Как и любого игрока сборной Грузии. Любой играет хорошо. Сборная Грузии — одна большая семья. Мы все друг за друга счастливы, все общаемся. Вместе разделили эту победу с ним.

— Есть ли у него потенциал стать легендой сборной?

— Конечно. У любого футболиста есть потенциал стать легендой сборной. Тем более у нас молодая сборная. Считаю, что у всех есть эта возможность.

В 42 матчах за «Наполи» Кварацхелия забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.