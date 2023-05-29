Президент «Урала» назвал фейком новость об уходе Бикфалви: «Я даже шутил, что у Эрика с нами пожизненный контракт»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова Эрика Бикфалви об уходе из клуба после истечения контракта.

«У Бикфалви контракт с «Уралом» до 2024 года. То, что сейчас появилось в интернете — фейк. Игрок пошутил. Я даже шутил, что у Эрика с нами пожизненный контракт. Он наш футболист», — сказал Иванов «СЭ».

35-летний румын выступает за «Урал» с января 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 36 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.