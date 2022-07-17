Живоглядов объяснил, почему «Локомотив» пропустил гол от «Нижнего Новгорода» в большинстве

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

«Когда мы повели в счете, слишком начали увлекаться атакой. У нас пропал баланс, получилось, что они вышли легко через центр поля. В том году у нас были уже такие ошибки, когда мы играли с «Нижним Новгородом». Плюс-минус одни и те же моменты.

В дальнейшем нужно разбирать ситуацию. Сейчас можно что угодно говорить, но мы не выиграли, играя в большинстве. Для нас это поражение», — сказал защитник «СЭ».

В следующем туре «Локо» примет на своем поле «Ростов». «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками». Оба матча пройдут 24 июля.