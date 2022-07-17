Защитник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Стоцкий прокомментировал матч первого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

— Есть ощущение, что «Нижний» начинают хоронить с самого начала сезона.

— Пусть хоронят. Посмотрим, где мы будем в конце. У нас все будет хорошо. Я вижу работу ребят каждый день. У нас очень молодая команда, идет притирка. Мы будем добавлять.

— Как отнесся к решению по Кержакову?

— Это не моя зона ответственности. Не могу ничего сказать. Чуть-чуть удивился.

— Иностранцы из Москвы, думаю, неохотно уезжают. Тут же все условия есть. Наши иностранцы, вроде, не настроены никуда уезжать. Думаю, «Локомотив» всегда претендует на высокие места. Это же топ-клуб. Но с «Зенитом» будет тяжело бороться. Как и всем. Такова ситуация. Во Франции, в Германии тоже есть какой-то гегемон. Пока «Зенит» сильнее всех.

В следующем туре «Локомотив» примет на своем поле «Ростов». «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками». Оба матча пройдут 24 июля.