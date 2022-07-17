Бека-Бека объяснил, почему «Локомотив» не смог победить «Нижний Новгород»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека объяснил, почему команда не смогла победить «Нижний Новгород» в матче первого тура РПЛ (1:1).

— Почему не получилось дожать «Нижний Новгород» в меньшинстве? Наверняка, результат вас не устраивает.

— Ответ очень простой — по невнимательности, нам немножко не хватило концентрации. К сожалению, мы дали сопернику провести атаку, которая закончилась голом. Когда мы в большинстве и даем сопернику, находящемуся в меньшинстве, забить — такого не должно вообще происходить на поле. «Нижний Новгород» довольно долго и терпеливо ждал своего шанса, они смогли им воспользоваться.

В следующем туре «Локомотив» примет на своем поле «Ростов». «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками». Оба матча пройдут 24 июля.