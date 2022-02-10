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Дивеев: «Алексей Березуцкий в ЦСКА больше говорит, как действовать нападающим, а Василий Владимирович работает с защитниками»

Дивеев объяснил, как делится функционал братьев Березуцких в ЦСКА
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Алексей и Василий Березуцкие.
Фото ПФК ЦСКА

Защитниц ЦСКА Игорь Дивеев объяснил, как делится функционал братьев Березуцких в команде.

— У вас были сборы с Алексеем, сейчас сборы с двумя братьями. Можешь рассказать, кто за что отвечает?
— Алексей Владимирович — главный тренер, он больше говорит, как действовать нападающим, и глобально об игре команды. Василий Владимирович работает с защитниками, подсказывает, как лучше сыграть в разных ситуациях.

Василий Владимирович подкидывает немножко шуточек. Когда ты выходишь на тренировку, у тебя нет сил, ты уставший, а он скажет что-нибудь в своем стиле. Мы будто заводимся чуть-чуть: эмоций больше, усталость пропадает.

— Ты сказал, что Алексей — главный тренер и это чувствуется. В чем это проявляется?
— Василий Владимирович участвует в тренировочном процессе как второй тренер, подсказывает, много объясняет во время самих занятий. Алексей Владимирович тоже подсказывает, но больше оценивает, кто как играет, смотрит возможности футболистов и на картину в целом.

Игорь Дивеев и&nbsp;Валерий Карпин. «Карпина в сборной воспринимают как игрока, а не как тренера: у него к каждому свой подход, может подколоть». Интервью Игоря Дивеева

Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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