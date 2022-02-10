Дивеев: «Алексей Березуцкий в ЦСКА больше говорит, как действовать нападающим, а Василий Владимирович работает с защитниками»

Защитниц ЦСКА Игорь Дивеев объяснил, как делится функционал братьев Березуцких в команде.

— У вас были сборы с Алексеем, сейчас сборы с двумя братьями. Можешь рассказать, кто за что отвечает?

— Алексей Владимирович — главный тренер, он больше говорит, как действовать нападающим, и глобально об игре команды. Василий Владимирович работает с защитниками, подсказывает, как лучше сыграть в разных ситуациях.

Василий Владимирович подкидывает немножко шуточек. Когда ты выходишь на тренировку, у тебя нет сил, ты уставший, а он скажет что-нибудь в своем стиле. Мы будто заводимся чуть-чуть: эмоций больше, усталость пропадает.

— Ты сказал, что Алексей — главный тренер и это чувствуется. В чем это проявляется?

— Василий Владимирович участвует в тренировочном процессе как второй тренер, подсказывает, много объясняет во время самих занятий. Алексей Владимирович тоже подсказывает, но больше оценивает, кто как играет, смотрит возможности футболистов и на картину в целом.