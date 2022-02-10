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«Мы довольны, что получили форварда такого уровня». Тренер «Динамо» — о трансфере Смолова

Тренер «Динамо» Булут высказался о переходе Федора Смолова в команду
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Федор Смолов.
Фото ФК «Динамо»

Волкан Булут, ассистент главного тренера «Динамо» Сандро Шварца прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в московский клуб.

— С подачи Рангника «Локомотив» распродает всех лидеров. Вы удивились, что Смолов достался «Динамо» настолько легко?

— Сложно или легко, меня не волнует. Главное, что клуб осуществил сделку — это самое важное. Мы довольны, что получили страйкера очень высокого уровня; Тюкавин и Грулев отлично проявили себя в первой части, они классные форварды, но нападающего именно такого формата у нас не было, и это важный плюс. Нам с Сандро не понадобилось много времени на обсуждение этого трансфера.

— Его статистика вас не смущала?

— Некорректно оценивать нападающих только по количеству голов. Мы смотрим глубже, сопоставляя игровой стиль футболиста и философию команды. Считаю, Смолов ей соответствует и подходит. В целом мы сейчас говорим об одном из сильнейших форвардов премьер-лиги и игроке сборной России.

«Динамо» — первый клуб в профессиональной карьере 31-летнего Смолова. Форвард провел за бело-голубых 77 игр в период с 2007 по 2015 год, на его счету 4 гола и 3 результативные передачи за команду.

Полностью интервью Волкана Булута «СЭ» читайте здесь

Федор Смолов
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ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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П
Реми Кабелла

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Краснодар

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Спартак

 10 1 2
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