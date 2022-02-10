Волкан Булут, ассистент главного тренера «Динамо» Сандро Шварца прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в московский клуб.

— С подачи Рангника «Локомотив» распродает всех лидеров. Вы удивились, что Смолов достался «Динамо» настолько легко?

— Сложно или легко, меня не волнует. Главное, что клуб осуществил сделку — это самое важное. Мы довольны, что получили страйкера очень высокого уровня; Тюкавин и Грулев отлично проявили себя в первой части, они классные форварды, но нападающего именно такого формата у нас не было, и это важный плюс. Нам с Сандро не понадобилось много времени на обсуждение этого трансфера.

— Его статистика вас не смущала?

— Некорректно оценивать нападающих только по количеству голов. Мы смотрим глубже, сопоставляя игровой стиль футболиста и философию команды. Считаю, Смолов ей соответствует и подходит. В целом мы сейчас говорим об одном из сильнейших форвардов премьер-лиги и игроке сборной России.

«Динамо» — первый клуб в профессиональной карьере 31-летнего Смолова. Форвард провел за бело-голубых 77 игр в период с 2007 по 2015 год, на его счету 4 гола и 3 результативные передачи за команду.

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