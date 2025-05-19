Джикия: «У «Химок» есть футбольные задачи, которые мы должны выполнять»

Защитник «Химок» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, как непростая финансовая ситуация красно-черных отражается на команде.

«Есть футбольные задачи, которые мы должны выполнять. И мы стараемся это делать. Понятно, что все по-разному относятся к тому, что есть задержки по выплатам, у всех свои проблемы и своя финансовая ситуация. Что касается иностранцев, есть элементарное — аренда квартиры и прочее, с этим мы тоже сталкивались. Какие-то единичные моменты клуб старается закрывать, помогать футболистам. Но мы все прекрасно знаем, что глобально проблема очень большая, и надеюсь, что до матча со «Спартаком» ситуация изменится в лучшую сторону. Потому что вопрос с лицензией на будущий сезон не закрыт», — приводит «РБ Спорт» слова Джикии.

После 29 туров «Химки» с 29 очками располагаются на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Ранее сообщалось, что подмосковный клуб может не получить лицензию для выступления в следующем сезоне РПЛ из-за финансовых проблем.