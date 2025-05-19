КДК накажет «Крылья Советов» за неподобающее поведение команды в игре против «Спартака». Бейл приглашен на заседание

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам матчей 29-го тура РПЛ.

«Болельщики «Оренбурга» скандировали оскорбительные выражения в адрес команды «Краснодар». Рассмотрим неподобающее поведение «Оренбурга», шесть предупреждений в составе одной команды. В матче «Крыльев Советов» — «Спартака» рассмотрим нарушение технического регламента гостями, они не предоставили игрока на дополнительное интервью. И у «Крыльев Советов» неподобающее поведение команды, два удаления. Рассмотрим удаление защитника «Крыльев» Гленна Бейла за серьезное нарушение правил, он приглашен на заседание. Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев в матче против «Динамо» Махачкала, покидая поле после замены, ударил ногой по арке выхода команды», — сказал Григорьянц «СЭ».

В 29-м туре РПЛ «Краснодар» победил «Оренбург» со счетом 2:1, «Крыльев Советов» вдевятером уступили «Спартаку» (0:2), «Ахмат» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью (1:1).