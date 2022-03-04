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Паршивлюк: «В «Спартаке» были игроки с большим эго, которые не видели в Эмери того, кем он является сейчас»

Паршивлюк рассказал, что некоторые футболисты «Спартака» недооценивали тренера Эмери
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Унаи Эмери.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, который ранее выступал за «Спартак», в интервью «СЭ» рассказал о том, что некоторые игроки красно-белых недооценивали экс-тренера московского клуба Унаи Эмери.

— Успехи Эмери [после «Спартака"] точно не удивили. Его подход к работе, профессионализм и погружение в процесс просто поражали! Да, возникли проблемы с адаптацией, незнанием языка и менталитетом. Плюс, в «Спартаке» были определенные футболисты с большим эго, которые не видели в Эмери того, кем он является сейчас. В итоге все вылилось в такой результат. Но именно по задаткам, требованиями и тому, как он выстраивал команду, я был уверен: это очень сильный тренер.

По Якину было сложнее судить. Мне кажется, в «Спартаке» он еще не до конца трансформировался из футболиста в тренера. Плюс, у него был очень большой штаб, который, казалось, сформирован на скорую руку. Помнишь спецназовца, который у нас был тренером по физподготовке?

— Конечно.

— Ну, было странно. А сейчас Якин, возможно, набрался опыта. Плюс, есть собранная команда. И вот результат.

Унаи Эмери тренировал «Спартак» в 2012 году. В общей сложности испанский специалист четыре раза становился обладателем трофея Лиги Европы (три — с «Севильей», один — с «Вильярреалом»).

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Сергей Паршивлюк
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Унаи Эмери
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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