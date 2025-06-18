Защитник «Динамо» Маричаль: «Планирую усиленно тренироваться, чтобы провести хороший сезон»

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль считает, что прошлый сезон сложился не очень хорошо для бело-голубых.

«Для команды сезон стал не очень хорошим, потому что мы закончили чемпионат на пятом месте, но хотели финишировать как можно выше в турнирной таблице. Что касается меня лично, то это был неплохой сезон. Я себя хорошо чувствовал, правда, из-за травмы пропустил несколько матчей», — приводит пресс-служба московского клуба слова Маричаля.

Также футболист ответил, с каким настроением вернулся в «Динамо» из расположения сборной Уругвая.

«Время в сборной прошло плодотворно. Я готовился к матчам отборочного этапа чемпионата мира. Для меня это хороший опыт в плане роста и повышения качества игры. Сейчас я вернулся в «Динамо» и планирую усиленно тренироваться, чтобы быть еще лучше и провести хороший сезон», — добавил он.

В минувшем сезоне 24-летний защитник провел 31 матч за бело-голубых во всех турнирах и отметился 1 голом. Он выступает за «Динамо» с 2022 года.