Sport24: «Пари НН» и «Крылья Советов» хотят арендовать Ракова у «Локомотива»

«Пари НН» и «Крылья Советов» заинтересованы в аренде нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, сообщает Sport24.

Вингер является воспитанником железнодорожников.

В прошедшем сезоне на счету 20-летнего Ракова 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Действуюший контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Портал Transfermarkrt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.