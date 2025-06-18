18 июня 2025, 14:38

Sport24: «Пари НН» и «Крылья Советов» хотят арендовать Ракова у «Локомотива»

Сергей Ярошенко

«Пари НН» и «Крылья Советов» заинтересованы в аренде нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, сообщает Sport24.

Вингер является воспитанником железнодорожников.

В прошедшем сезоне на счету 20-летнего Ракова 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Действуюший контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Портал Transfermarkrt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 23 16 4 3 48-16 52
2
 Зенит 23 15 6 2 43-16 51
3
 Локомотив 23 12 8 3 49-32 44
4
 Балтика 23 11 10 2 32-11 43
5
 ЦСКА 23 13 3 7 36-25 42
6
 Спартак 23 12 5 6 37-31 41
7
 Рубин 23 9 6 8 23-25 33
8
 Динамо 23 8 7 8 40-33 31
9
 Ахмат 23 8 6 9 27-29 30
10
 Ростов 23 6 7 10 18-25 25
11
 Акрон 23 5 7 11 28-40 22
12
 Динамо Мх 23 5 7 11 14-29 22
13
 Кр. Советов 23 5 6 12 23-42 21
14
 Пари НН 23 6 2 15 18-37 20
15
 Оренбург 23 4 7 12 24-36 19
16
 Сочи 23 2 3 18 20-53 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.04 14:00 Кр. Советов – Ахмат - : -
11.04 16:30 Рубин – Оренбург - : -
11.04 19:30 Балтика – Пари НН - : -
12.04 14:00 ЦСКА – Сочи - : -
12.04 16:30 Ростов – Спартак - : -
12.04 16:30 Локомотив – Динамо Мх - : -
12.04 19:30 Зенит – Краснодар - : -
13.04 17:15 Акрон – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Брайан Александр Хиль
Алексей Батраков
П
Эдуард Сперцян
Алексей Батраков
Хуан Хосе Касерес
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Джон Кордоба
Виктор Мелехин
Вся статистика

