Маричаль: «Требования Карпина очень высокие. Он требует максимальной самоотдачи от игроков»

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль поделился впечатлениями от первых тренировок под руководством нового главного тренера команды Валерия Карпина.

«Уже по первым дням видно, что наш новый тренер любит очень интенсивные тренировки, его требования очень высокие. От игроков он требует максимальной самоотдачи, концентрации и нацеленности на борьбу. Также Валерий Карпин — сторонник строгой дисциплины во всем: и в плане питания, и в плане восстановления», — приводит пресс-служба московского клуба слова Маричаля.

Также футболист рассказал, каким видит будущий сезон.

«Как команда мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть хотя бы один трофей — РПЛ или Кубок России. Если брать личные цели, то я должен продолжать усиленно работать и постоянно улучшать свою игру», — добавил он.

13 июня «Динамо» объявило о назначении Карпина новым главным тренером команды. 56-летний специалист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года.

В минувшем сезоне московская команда, которую возглавлял Марцел Личка, заняла пятое место в чемпионате России с 56 очками.