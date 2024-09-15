Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев: «Мы сегодня были лучше «Спартака» в борьбе»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Мы сегодня были лучше «Спартака» в борьбе. В концовке нас сильно поджали? Это футбол. Красная карточка? У меня никогда нет вопросов к судейству. Разве красная не справедливая? Я полностью согласен с этим решением судьи», — сказал Пальцев «СЭ».

«Спартак» (15 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Динамо» (9) идет девятым в турнирной таблице.