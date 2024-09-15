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Сегодня, 21:15

Непомнящий: «Зенит» выиграл у ЦСКА, когда победой даже не пахло. У него не всегда будет так получаться»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий оценил результат матча 8-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Команда из Санкт-Петербурга одержала победу в этой встрече со счетом 1:0.

«Армейцы» по игре выглядели не хуже, но результат такой. Команда совсем не создает моменты, хорошо контролирует игру, хорошо подходит к штрафной соперника, но с последним пасом беда. Он совсем не получается. Только в этом проблема. Даже не скажу, что с реализацией. Вратарь «Зенита» не особо совершал подвиги», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Также специалист ответил, будет ли «Зенит» терять очки или сохранит отрыв до конца чемпионата.

«Конечно, будет. Ну что вы! Питерцы выиграли в такой ситуации, когда там даже не пахло победой. У них не всегда будет так получаться. Есть же еще «Краснодар», «Локомотив», «Спартак», «Динамо». Конкуренция будет очень приличная», — добавил он.

После восьми туров сине-бело-голубые с 20 очками продолжают лидировать в чемпионате России. У армейцев 13 баллов и шестая позиция. В следующем матче РПЛ «Зенит» дома сыграет против «Факела», а ЦСКА на выезде встретится с «Рубином». Обе игры пройдут 21 сентября.

 

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
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 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
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 Химки 8 1 3 4 9-16 6
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