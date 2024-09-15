Непомнящий: «Зенит» выиграл у ЦСКА, когда победой даже не пахло. У него не всегда будет так получаться»
Российский тренер Валерий Непомнящий оценил результат матча 8-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Команда из Санкт-Петербурга одержала победу в этой встрече со счетом 1:0.
«Армейцы» по игре выглядели не хуже, но результат такой. Команда совсем не создает моменты, хорошо контролирует игру, хорошо подходит к штрафной соперника, но с последним пасом беда. Он совсем не получается. Только в этом проблема. Даже не скажу, что с реализацией. Вратарь «Зенита» не особо совершал подвиги», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.
Также специалист ответил, будет ли «Зенит» терять очки или сохранит отрыв до конца чемпионата.
«Конечно, будет. Ну что вы! Питерцы выиграли в такой ситуации, когда там даже не пахло победой. У них не всегда будет так получаться. Есть же еще «Краснодар», «Локомотив», «Спартак», «Динамо». Конкуренция будет очень приличная», — добавил он.
После восьми туров сине-бело-голубые с 20 очками продолжают лидировать в чемпионате России. У армейцев 13 баллов и шестая позиция. В следующем матче РПЛ «Зенит» дома сыграет против «Факела», а ЦСКА на выезде встретится с «Рубином». Обе игры пройдут 21 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|2 : 0
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|4 : 2
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|3 : 0
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|1 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1