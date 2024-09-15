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Артига: «Опыт Джикии очень нужен «Химкам». Он принесет пользу команде»

Алина Савинова
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Главный тренер «Химок» Франк Артига уверен, что новичок команды Георгий Джикия в будущем принесет пользу подмосковной команде.

«Джикия точно поможет нашей команде, это очень опытный игрок, проведший в РПЛ много лет. Сейчас его опыт нам очень нужен. Да, он давно не играл, поэтому ему необходима пара тренировок, чтобы набрать форму, однако в будущем этот игрок принесет пользу «Химкам», — приводит пресс-служба красно-черных слова Артиги.

«Химки» объявили о подписании контракта с Джикией 13 сентября. Срок соглашения с футболистом не раскрывается.

30-летний защитник не попал в заявку подмосковной команды на матч 8-го тура РПЛ против «Акрона» (0:3), который прошел в воскресенье, 15-го числа.

Источник: https://t.me/fchimki97/6829
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
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 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
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 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
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 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
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 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
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 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
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