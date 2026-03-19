Источник: защитник ЦСКА Мойзес отстранен от тренировок после ссоры с Челестини

Защитник ЦСКА Мойзес отстранен от тренировок с основной командой, утверждает «Чемпионат». Сообщается, что решение было принято из-за нарушения субординации.

По данным источника, во вторник после кубкового матча с «Краснодаром» (0:4) между футболистом и главным тренером команды Фабио Челестини произошла перепалка. Позднее на тренировке остальная часть команды выразила поддержку 50-летнему специалисту.

В игре с «Краснодаром» Мойзес получил две желтые карточки за одну минуту и был удален в середине второго тайма — армейцы остались вдевятером, перед перерывом прямую красную карточку получил другой бразильский защитник — Матеус Рейс.

В этом сезоне Мойзес провел за ЦСКА 27 матчей, забил 2 гола и дважды был удален в матчах с «Краснодаром»: в чемпионате и Кубке страны.

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