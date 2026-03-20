Филиппов сравнил веру в чемпионство «Спартака» с ожиданием возвращения россиян на международную арену

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов в разговоре с «СЭ» высказался об ожидании чемпионства «Спартака».

«Что тяжелее: ждать чемпионство «Спартака» или возвращение наших спортсменов? Полноценное возвращение спортсменов мы, пока, не так долго ждем. Думаю, и то, и другое тяжело», — сказал Филиппов «СЭ».

В 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. В последний раз золото чемпионата России «Спартак» выигрывал в сезоне-2016/17.

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