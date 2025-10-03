Футбол
Сегодня, 11:10

Дивеев: «По сравнению со школой читаю очень много»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос «СЭ» о чтении книг.

— Читаешь ли ты?

— Да. Читаю. Виктора Пелевина. Что именно? «Transhumanism», «IPhuck», «Непобедимое солнце», плюс еще одна книжка была, кажется.

— Сейчас больше читаешь, чем в школе?

— Сейчас да, больше. Сейчас не так много читаю, но по сравнению со школой очень много.

— С чем связываешь?

— Интересно.

— Должна ли за ЦСКА ехать прицепом библиотека, как об этом говорил Дегтярев?

— Я просто читаю. Мне интересно, погружаюсь в книжки. Иногда, бывает, не хочу читать. Но иногда почитываю.

— Что прочитать, чтобы настроиться на «Спартак»?

— Надо посмотреть обложку от журнала на игру.

— Просто чтобы там был ромбик?

— Да нет, просто где у Луки (Матвея Лукина. — Прим. «СЭ») интервью для ЦСКА выходило, программку! Это нормально.

ЦСКА и «Спартак» встретятся в матче 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16.30 мск.

«Спартак» после 10 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. ЦСКА с 21 очком — на первой строчке.

Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
