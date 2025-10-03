Митрофанов рассказал, что Садыгов работал над погашением долгов «Химок»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что бизнесмена Туфана Садыгова заранее предупреждали о возможных проблемах из-за промедления с погашением долгов перед лицензированием «Химок» на сезон-2025/26.

«И он не просто обещал, но и совершал действия, направленные на получение клубом и на возврат клубом денег, но сроки этого возврата не коррелировались со сроками выдачи лицензии и сроками начала чемпионата. Мы предупреждали заранее — разговор о том, что он должен заплатить, начался не в конце мая», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

По словам генсека РФС, бизнесмен объяснял возникшие проблемы собственными сложностями.

«Химки» объявили о приостановке деятельности клуба 18 июня 2025 года. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.