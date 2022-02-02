Хердур Магнуссон сыграет за ЦСКА впервые за 10 месяцев

Защитник ЦСКА Магнуссон сыграет за команду впервые за 10 месяцев

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон сыграет за московскую команду впервые за 10 месяцев.

«Наконец-то первый матч после 10 месяцев», — написал 28-летний исландец в сторис на своей странице в Instagram.

Сегодня, 2 февраля, ЦСКА проведет товарищеским матч с датским «Виборгом». Встреча пройдет в испанском Кампоаморе в рамках тренировочного сбора. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

4 апреля Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ-2020/21 против «Тамбова» (2:1).