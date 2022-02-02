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Сегодня, 15:57

Хердур Магнуссон сыграет за ЦСКА впервые за 10 месяцев

Защитник ЦСКА Магнуссон сыграет за команду впервые за 10 месяцев
Карен Саркисян
Корреспондент
Хердур Магнуссон.
Фото Официальный сайт ЦСКА

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон сыграет за московскую команду впервые за 10 месяцев.

«Наконец-то первый матч после 10 месяцев», — написал 28-летний исландец в сторис на своей странице в Instagram.

Сегодня, 2 февраля, ЦСКА проведет товарищеским матч с датским «Виборгом». Встреча пройдет в испанском Кампоаморе в рамках тренировочного сбора. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

4 апреля Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ-2020/21 против «Тамбова» (2:1).

Источник: https://www.instagram.com/stories/hordurmagnusson/2764758465429953129/
Хердур Магнуссон
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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