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Сегодня, 16:10

Пять игроков «Зенита» попали в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ по версии Transfermarkt

Иван Шитик
Корреспондент
Малком.
Фото ФК «Зенит»

Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов Тинькофф чемпионата России.

Возглавил этот рейтинг нападающий «Зенита» Малком, которого ресурс оценивает в 22 миллиона евро.

В тройку попали еще два игра питерского клуба — Вильмар Барриос (20 миллионов) и Вендел (19).

Всего в топ-10 рейтинга находятся пять игроков «Зенита». Также в спсике есть по два игрока из «Краснодара» и ЦСКА и один представитель «Рубина».

Топ-10 самых дрогих игроков РПЛ

Рейтинг Transfermarkt

1. Малком («Зенит») — 22 миллиона евро

2. Вильмар Барриос («Зенит») — 20 миллионов

3. Вендел («Зенит») — 19 миллионов

4. Джон Кордоба («Краснодар») — 17 миллионов

5. Хвица Кварацхелия («Рубин») — 16 миллионов

6. Матвей Сафонов («Краснодар») — 16 миллионов

7. Клаудиньо («Зенит») — 16 миллионов

8. Дуглас Сантос («Зенит») — 16 миллионов

9. Юсуф Языджи (ЦСКА) — 15 миллионов

10. Марио Фернандес (ЦСКА) — 14 миллионов

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
4
4
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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