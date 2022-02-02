Пять игроков «Зенита» попали в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ по версии Transfermarkt

Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов Тинькофф чемпионата России.

Возглавил этот рейтинг нападающий «Зенита» Малком, которого ресурс оценивает в 22 миллиона евро.

В тройку попали еще два игра питерского клуба — Вильмар Барриос (20 миллионов) и Вендел (19).

Всего в топ-10 рейтинга находятся пять игроков «Зенита». Также в спсике есть по два игрока из «Краснодара» и ЦСКА и один представитель «Рубина».

Топ-10 самых дрогих игроков РПЛ

Рейтинг Transfermarkt

1. Малком («Зенит») — 22 миллиона евро

2. Вильмар Барриос («Зенит») — 20 миллионов

3. Вендел («Зенит») — 19 миллионов

4. Джон Кордоба («Краснодар») — 17 миллионов

5. Хвица Кварацхелия («Рубин») — 16 миллионов

6. Матвей Сафонов («Краснодар») — 16 миллионов

7. Клаудиньо («Зенит») — 16 миллионов

8. Дуглас Сантос («Зенит») — 16 миллионов

9. Юсуф Языджи (ЦСКА) — 15 миллионов

10. Марио Фернандес (ЦСКА) — 14 миллионов