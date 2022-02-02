«Спартак» — «Рига»: стартовый состав на товарищеский матч

«Спартак» объявил состав на товарищеский матч зимних сборов против «Риги».

Новичок команды Кристофер Мартинс Перейра не попал в состав. Другие новички Даниил Пруцев и Даниил Хлусевич будут на скамейке запасных.

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Денисов, Зобнин, Мозес, Николсон, Ларссон.

Запасные: Селихов, Гуца, Гапонов, Кофрие, Рассказов, Хлусевич, Маркитесов, Пруцев, Игнатов, Бакаев, Соболев.

Стартовый состав на матч #СпартакРига ?



Начинаем через час ??? pic.twitter.com/1uVaKU72iv — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 2, 2022

Матч «Спартак» — «Рига» состоится 2 февраля в 16:00 по московскому времени.