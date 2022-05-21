Щенников: «Всем игрокам ЦСКА комфортно работать с Березуцкими»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников перед матчем 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» рассказал о работе с тренерами Алексеем и Василием Березуцкими.

Встреча состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Не только мне, но и всем игрокам ЦСКА абсолютно комфортно работается с Березуцкими, — приводит слова Щенникова пресс-служба московского клуба. — Они всех поддерживают, в команде хорошая атмосфера, интересный тренировочный процесс. Алексей Владимирович очень понятно объясняет, чего от нас хочет, как мы должны играть. Скажу так — в начале сезона команда с первого дня восприняла его как главного тренера, было полное ощущение, что он давно находится на этой позиции и имел опыт работы главным в других клубах».

Также защитник сравнил Алексея Березуцкого с бывшими главными тренерами ЦСКА Валерием Газзаевым и Леонидом Слуцким.

«Мне сложно сказать, потому что с Валерием Георгиевичем я проработал гораздо меньше. Разумеется, каждый тренер берет что-то у прежних наставников, начинает подмечать и запоминать какие-то вещи еще во время игровой карьеры. Но в итоге все равно делает все по-своему — тренировочный процесс, установки и так далее. Многие вещи в тренерской работе похожи: на теориях разбираем свою игру и соперника, индивидуальные беседы тоже есть всегда. Главное, что я в этом плане понял за свою карьеру — любой главный тренер похож только на себя», — сказал он.

После 29 туров РПЛ ЦСКА набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ростов» с 38 баллами располагается на девятой позиции.