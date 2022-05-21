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Щенников: «Всем игрокам ЦСКА комфортно работать с Березуцкими»

Щенников заявил, что всем игрокам ЦСКА комфортно работать с Березуцкими
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Георгий Щенников перед матчем 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» рассказал о работе с тренерами Алексеем и Василием Березуцкими.

Встреча состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Не только мне, но и всем игрокам ЦСКА абсолютно комфортно работается с Березуцкими, — приводит слова Щенникова пресс-служба московского клуба. — Они всех поддерживают, в команде хорошая атмосфера, интересный тренировочный процесс. Алексей Владимирович очень понятно объясняет, чего от нас хочет, как мы должны играть. Скажу так — в начале сезона команда с первого дня восприняла его как главного тренера, было полное ощущение, что он давно находится на этой позиции и имел опыт работы главным в других клубах».

Также защитник сравнил Алексея Березуцкого с бывшими главными тренерами ЦСКА Валерием Газзаевым и Леонидом Слуцким.

«Мне сложно сказать, потому что с Валерием Георгиевичем я проработал гораздо меньше. Разумеется, каждый тренер берет что-то у прежних наставников, начинает подмечать и запоминать какие-то вещи еще во время игровой карьеры. Но в итоге все равно делает все по-своему — тренировочный процесс, установки и так далее. Многие вещи в тренерской работе похожи: на теориях разбираем свою игру и соперника, индивидуальные беседы тоже есть всегда. Главное, что я в этом плане понял за свою карьеру — любой главный тренер похож только на себя», — сказал он.

После 29 туров РПЛ ЦСКА набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ростов» с 38 баллами располагается на девятой позиции.

Источник: http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/georgiy-shchennikov-igra-s-rostovom-shans-khotya-by-otchasti-reabilitirovatsya-pered-bolelshchikami-/

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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
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