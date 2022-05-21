Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова тренера Марвина Комппера о желании поработать в Бундеслиге.

«Для «Локомотива» не будет большого горя, если он уйдет. «Локомотив» заслуживает более амбициозного, опытного и сильного тренера. Команда неплохая, нужен только хороший тренерский штаб. Иностранцы с командой как правило больших результатов не добивались. У нас много хороших российский специалистов, бывших игроков команды — Черевченко, Евсеев, Билялетдинов, Лоськов. В иерархии клуба должна быть одна философия», — сказал Наумов «СЭ».

После 29 туров РПЛ «Локомотив» набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В последнем туре московский клуб сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Матч состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени.