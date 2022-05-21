Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» высказался о возможной продаже алкоголя на матчах Тинькофф РПЛ в Москве.

«Я человек непьющий. В жизни выпил всего два бокала шампанского на первой свадьбе, да и все. Мне все равно, но я понимаю, что нашему народу нравится пиво. Вернуть пиво на стадионы — правильная идея. Глупыми запретами на алкоголь ничего не добиться! Люди стали придумывать способы, чтобы обходить эти запреты. Я видел, что люди проносили на стадион алкоголь в книжках. Зачем это надо? Раньше все было спокойнее — болельщики «Спартака» и ЦСКА могли прийти вместе на стадион, взять сосиску с пивом и наслаждаться футболом! Все беспределы, которые случаются — они случаются из-за ненужных запретов», — сказал Ловчев «СЭ».