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Ловчев — о продаже пива на стадионах: «Я человек непьющий, но вернуть пиво — правильная идея!»

Ловчев считает правильным вернуть продажу алкоголя на футбольных матчах
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» высказался о возможной продаже алкоголя на матчах Тинькофф РПЛ в Москве.

«Я человек непьющий. В жизни выпил всего два бокала шампанского на первой свадьбе, да и все. Мне все равно, но я понимаю, что нашему народу нравится пиво. Вернуть пиво на стадионы — правильная идея. Глупыми запретами на алкоголь ничего не добиться! Люди стали придумывать способы, чтобы обходить эти запреты. Я видел, что люди проносили на стадион алкоголь в книжках. Зачем это надо? Раньше все было спокойнее — болельщики «Спартака» и ЦСКА могли прийти вместе на стадион, взять сосиску с пивом и наслаждаться футболом! Все беспределы, которые случаются — они случаются из-за ненужных запретов», — сказал Ловчев «СЭ».

Ранее сообщалось, что на матче 30-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Сочи» в Москве может быть проведен эксперимент по продаже алкогольного пива на стадионе.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
3
3
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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