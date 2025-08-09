Дивеев — о личном интересе директора «Спартака» Кахигао: «Видел, посмеялся»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев отреагировал на информацию о том, что спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заинтересован в нем.

— Видел, посмеялся. «Спартак» и я (Смеется.).

— Ты в «Спартак» никогда не пойдешь, можешь так сказать?

— Не буду говорить. Мир такой: не дай бог что, может быть, буду не устраивать кого-то и все.

Дивеев играет за ЦСКА с 2019 года. Контракт 25-летнего россиянина с ЦСКА действует до 2028 года.