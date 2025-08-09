«Локомотив» — «Спартак»: Мартинс сравнял счет

«Спартак» сравнял счет в матче против «Локомотива» в 4-м туре РПЛ — 1:1.

На 26-й минуте забил Кристофер Мартинс.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.