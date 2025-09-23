Круговой — о матче против «Сочи»: «Недоволен собой в первом тайме»

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился впечатлениями от матча 9-го тура чемпионата России с «Сочи».

Игра команд прошла в понедельник на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой армейцев со счетом 3:1.

«Армейцы, всех с трудовой победой! Недоволен собой в первом тайме, но очень рад, что в итоге смогли перевернуть ход матча. Спасибо болельщикам, которые приезжают, переживают у телевизоров. Продолжаем работу!» — написал футболист в своем Telegram-канале.

ЦСКА набрал 18 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате России московская команда проведет 28 сентября против «Балтики».