Аленичев не исключил возвращения на пост главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что однажды может вернуться в московский клуб.

«Юрий Павлович Семин несколько раз возвращался в «Локомотив». Это пример нашего российского тренера. За границей бывают такие случаи. Поэтому все возможно, почему нет. Главное, чтобы было желание у меня и у руководства клуба. А там посмотрим», — цитирует Аленичева ТАСС.

Аленичев возглавлял «Спартак» с 2015 по 2016 год. Под его руководством красно-белые заняли пятое место в РПЛ в сезоне-2015/16. В августе 2016 года Аленичева уволили после вылета от кипрского АЕКа в квалификации Лиги Европы. После его ухода «Спартак» стал чемпионом России с Массимо Каррерой.

Последним местом работы Аленичева был «Енисей», который он покинул летом 2019 года.