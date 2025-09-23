Брейдо: «Общение с Кузяевым было, но ЦСКА решил выйти из переговоров»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Общение было, не буду отрицать эту информацию, но в итоге по совокупности факторов клубом было принято решение выйти из переговоров. Желаем Далеру успешно найти новый клуб», — цитирует Брейдо matchtv.ru.

Контракт Кузяева с французским «Гавром» завершился в конце июня. Он играл во Франции с лета 2023 года. Кузяев в 46 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. До этого 32-летний хавбек выступал в «Зените» и «Ахмате».