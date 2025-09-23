Брейдо: «Общение с Кузяевым было, но ЦСКА решил выйти из переговоров»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.
«Общение было, не буду отрицать эту информацию, но в итоге по совокупности факторов клубом было принято решение выйти из переговоров. Желаем Далеру успешно найти новый клуб», — цитирует Брейдо matchtv.ru.
Контракт Кузяева с французским «Гавром» завершился в конце июня. Он играл во Франции с лета 2023 года. Кузяев в 46 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. До этого 32-летний хавбек выступал в «Зените» и «Ахмате».
Источник: matchtv.ru.
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|
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|5
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|11
|
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|10
|2
|5
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|11
|
14
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|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
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|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
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|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
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|19.10
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Александр Соболев
Зенит
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Иван Обляков
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Педро
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|6
|
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Маркиньос
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|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|Ж
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|1
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|1
|2
|
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|1
|1
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