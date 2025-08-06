Круговой: «Все мечтают отнять очки у «Зенита» в Санкт-Петербурге»

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал «СЭ» о принципиальности встречи с «Зенитом».

— Всегда приятно выигрывать у «Зенита» в Санкт-Петербурге, поэтому все мечтают отнять здесь очки у питерцев.

— То есть нельзя сказать, что ЦСКА доволен ничьей с «Зенитом»?

— Конечно, мы хотели победить, и возможность такая у нас была, — сказал Круговой «СЭ».

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1 в 3-м туре РПЛ 3 августа.

ЦСКА после 3-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» — седьмой.