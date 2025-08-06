Полузащитник «Динамо» Чавес вернется в Россию на следующей неделе
Агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении футболиста.
«Чавес вернется в Москву на следующей неделе. Сроки возвращения? Плюс-минуc декабрь. В этом году он не сыграет», — сказал Курти «СЭ».
29-летний хавбек порвал переднюю крестообразную связку правого колена на тренировке перед матчем против Саудовской Аравии в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ в конце июня.
Чавес выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.
Новости