В РФС сообщили о переговорах с новыми специалистами по работе в ЭСК

В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос «СЭ» о работе по переговорам с новыми членами ЭСК.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что к работе в ЭСК приступят несколько новых экспертов.

«РФС ведет переговоры с рядом специалистов относительно возможной работы в ЭСК. Как только договоренности будут достигнуты, мы об этом расскажем», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций.