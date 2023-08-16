Защитник «Браги» Тормена в ближайшее время подпишет контракт с «Краснодаром»

По информации «СЭ», центральный защитник «Браги» Витор Тормена в ближайшее время станет игроком «Краснодара».

Футболист уже получил российскую визу и в ближайшее время прибудет в расположение клуба.

Ранее агент 27-летнего бразильца также сообщил, что трансфер состоится в ближайшее время.

Тормена выступает за «Брагу» с 2019 года. Он провел за команду 126 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.