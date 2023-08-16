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Сегодня, 18:23

Защитник «Браги» Тормена в ближайшее время подпишет контракт с «Краснодаром»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Витор Тормена.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», центральный защитник «Браги» Витор Тормена в ближайшее время станет игроком «Краснодара».

Футболист уже получил российскую визу и в ближайшее время прибудет в расположение клуба.

Ранее агент 27-летнего бразильца также сообщил, что трансфер состоится в ближайшее время.

Тормена выступает за «Брагу» с 2019 года. Он провел за команду 126 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.

РПЛ
ФК Брага
ФК Краснодар
Витор Тормена
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
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 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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