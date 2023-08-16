Билялетдинов уверен, что инцидент между Дзюбой и журналистом не повлияет на «Локомотив»

Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о том, скажется ли инцидент нападающего Артема Дзюбы с журналистом на московской команде.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) Дзюба нагрубил корреспонденту.

«Нет, эта шумиха с Дзюбой не может повлиять на «Локомотив», это все высосано из пальца, ничего такого там не было, проехали. Я много чего слышал об этой ситуации, но по-хорошему нужно было сдерживаться и все. КДК РФС разобрался, дал два матча условно, играйте дальше», — цитирует ТАСС Билялетдинова.

Также он ответил на вопрос, нужно ли железнодорожникам ввести санкции к Дзюбе из-за влияния на имидж клуба.

«Да нет, хватит, ситуация никак не влияет, это рабочий момент. Ни он первый, ни он последний. На имидж клуба никак не повлияет, это личное дело игрока, он ассоциируется с «Локомотивом», потому что там находится», — добавил специалист.

16 августа стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес корреспондента. Позже председатель комитета Артур Григорьянц сообщил, что нападающий признал вину за данный инцидент.