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Защитник «Балтики» Сото: «Мы доверяем Игнашевичу, результат придет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Балтики» Гильермо Сото высказался о безвыигрышной серии калининградской команды в нынешнем сезоне.

28 ноября «Балтика» сыграла вничью с «Локомотивом» (2:2) в первом четвертьфинальном матче плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Горькое послевкусие от последних минут игры. Мы практически добились победы, но упустили ее на последних минутах. Ощущения такие, словно победа ускользнула от нас. Но с точки зрения уверенности в собственные силы этот матч дал нам многое. В чем причина пропущенного мяча? Это все детали. В конечном итоге качество команды оценивается по результату. Сейчас нет того результата, но команда работает очень хорошо, особенно в течение последних недель. Это то, что внушает нам надежду, спокойствие и уверенность в том, что результат придет. Учитывая то, как команда работает, это возможно. Мы доверяем главному тренеру, доверяем друг другу. У нас очень позитивная атмосфера. У команды есть голод до побед», — приводит слова Сото Metaratings.ru.

После 16 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице с 12 очками. В 17-м туре калининградская команда встретится с «Факелом».

Источник: Metaratings.ru
Сергей Игнашевич
ФК Балтика
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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